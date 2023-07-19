Возрастное ограничение 18+
МИД России запретил сотрудникам британского генконсульства в Екатеринбурге выезжать за 120 км от города
... без уведомления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно сообщению министерства, теперь для того чтобы выехать за пределы «зоны свободного передвижения», всем сотрудникам британского генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) необходимо направлять как минимум за пять рабочих дней уведомления о поездках за пределы 120-километровой зоны. МИД также требует, чтобы такой документ содержал информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки.
Аналогичные ограничения установлены в отношении сотрудников британского посольства в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом).
По заявлению МИД это делается «в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в т.ч. препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании».
Напомним, в прошлом месяце в Екатеринбург прибыл новый генконсул Великобритании.
Генеральное консульство Великобритании остаётся одним из немногих консульств западных стран, оставшихся в Екатеринбурге, и единственным дипломатическим представительством Соедиённого Королевства в России за пределами Москвы.
Аналогичные ограничения установлены в отношении сотрудников британского посольства в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом).
По заявлению МИД это делается «в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в т.ч. препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании».
Напомним, в прошлом месяце в Екатеринбург прибыл новый генконсул Великобритании.
Генеральное консульство Великобритании остаётся одним из немногих консульств западных стран, оставшихся в Екатеринбурге, и единственным дипломатическим представительством Соедиённого Королевства в России за пределами Москвы.
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