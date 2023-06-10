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В Екатеринбурге начал работу новый генконсул Великобритании
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начал работу новый генконсул Великобритании Амир Котеча, приехавший на смену Ричарду Дьюэллу, который перед отъездом записал прощальное видео у памятника Битлз на набережной Исети.
Ранее Амир Котеча работал в британском МИД в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.
Генконсульство Великобритании – одно из немногих диппредставительств западных стран, продолжающих работу в Екатеринбурге. Два года назад приостановило работу генконсульство США, в начале этого года стало известно о закрытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге, на минувшей неделе стало известно, что закроется генконсульство Германии. В городе пока также продолжают работу генконсульства Франции и Венгрии.
«Я возглавил Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге. Наряду с посольством Великобритании в Москве это одна из двух наших дипломатических миссий в России. Я буду представлять Великобританию и наши интересы на Урале и в приграничных регионах Сибири»,
– написал дипломат в своем Твиттере.
Ранее Амир Котеча работал в британском МИД в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.
Генконсульство Великобритании – одно из немногих диппредставительств западных стран, продолжающих работу в Екатеринбурге. Два года назад приостановило работу генконсульство США, в начале этого года стало известно о закрытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге, на минувшей неделе стало известно, что закроется генконсульство Германии. В городе пока также продолжают работу генконсульства Франции и Венгрии.
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