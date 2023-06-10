В Екатеринбурге начал работу новый генконсул Великобритании

написал дипломат в своем Твиттере.

«Я возглавил Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге. Наряду с посольством Великобритании в Москве это одна из двух наших дипломатических миссий в России. Я буду представлять Великобританию и наши интересы на Урале и в приграничных регионах Сибири»,