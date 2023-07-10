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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром».
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Михаила Мишустина из аэропорта Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Кувашев.
Напомним, что в Екатеринбург для участия в «Иннопроме» также приехали премьер-министры Беларуси и Казахстана.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Михаила Мишустина из аэропорта Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Кувашев.
Напомним, что в Екатеринбург для участия в «Иннопроме» также приехали премьер-министры Беларуси и Казахстана.
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