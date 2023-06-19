Главой Верхней Салды стал Александр Маслов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 июня, в Верхней Салды на заседании гордумы состоялись выборы главы городского округа. Присутствующие на заседании депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Маслова.Как сообщается в пресс-службе администрации городского округа, Маслов вступает в должность главы Верхней Салды с сегодняшнего дня.Конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского округа объявили еще 21 марта. В конкурсе участвовали только два кандидата: и.о. главы Верхнесалдинского ГО Александр Маслов и начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Наталья Бутакова. Депутаты гордумы на должность главы Верхней Салды выбрали Маслова.Добавим, что Александру Маслову 49 лет. До назначения на должность и.о. главы Верхнесалдинского городского округа он работал гендиректором горнолыжного комплекса «Гора Белая», возглавлял гордуму Нижнего Тагила, был заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области.