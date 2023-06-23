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Синоптики обещают жителям Свердловской области грозы
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы. В Екатеринбурге лишь в понедельник прогнозируется кратковременный дождь, а во вторник и в среду – без существенных осадков.
В понедельник, 26 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +6…+11°C, днем +17…+22°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днем +17…+19°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 27 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +6…+11°C, днем +18…+23°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +20…+22°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 28 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +9…+14°C, днем +19…+24°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 26 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +6…+11°C, днем +17…+22°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днем +17…+19°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 27 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +6…+11°C, днем +18…+23°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +20…+22°C. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 28 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +9…+14°C, днем +19…+24°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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