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В Свердловской области отменили режим повышенной готовности
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области отменили режим повышенной готовности. Соответствующий указ губернатор Евгений Куйвашев подписал сегодня, 25 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Напомним, что в период режима повышенной готовности представители власти и специалисты Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) должны были быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
«Подписанный 24 июня губернатором Свердловской области указ о введении в регионе режима повышенной готовности признан утратившим силу»,
– говорится в сообщении ДИПа.
Напомним, что в период режима повышенной готовности представители власти и специалисты Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) должны были быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
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