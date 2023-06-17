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В Свердловской области объявили режим повышенной готовности
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информацию о подписании губернатором Евгением Куйвашевым соответствующего указа подтвердили в департаменте информационной политики области.
Об этом также сообщает близкий к региональной власти телеграм-канал «Не для протокола». В период повышенной готовности у представителей власти появляются следующие обязанности:
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
– приведение сил и РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
– при необходимости введение круглосуточного дежурства органов управления и сил РСЧС;
– информирование граждан о чрезвычайных ситуациях;
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения;
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
«Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить контроль за исполнением указа»,
– говорится в сообщении ДИПа.
Об этом также сообщает близкий к региональной власти телеграм-канал «Не для протокола». В период повышенной готовности у представителей власти появляются следующие обязанности:
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
– приведение сил и РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
– при необходимости введение круглосуточного дежурства органов управления и сил РСЧС;
– информирование граждан о чрезвычайных ситуациях;
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения;
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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