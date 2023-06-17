В Свердловской области объявили режим повышенной готовности

– говорится в сообщении ДИПа.

«Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить контроль за исполнением указа»,