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Гордума Екатеринбурга приняла отчет мэра о проделанной за год работе
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 июня, депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отчет мэра Алексея Орлова о проделанной за год работе.
Глава города в своем выступлении перед депутатами озвучил параметры социально-экономического развития Екатеринбурга за последний год и итоги своей работы за чуть больший период. Он упомянул, что за четыре года в уральской столице построено восемь школ.
По словам Орлова, безработица в Екатеринбурге снизилась до рекордных 0,44%, убыль населения за год сократилась в 4,5 раза, капремонт проведен в 162 домах, 310 лифтов заменены на новые.
Одним из достижений мэр назвал строительство трамвайной ветки в Академический, которую обещают запустить в этом году. Также, по его словам, Екатеринбургу предварительно одобрили покупку 60 новых трамвайных вагонов по федеральной программе обновления общественного транспорта. Значительную часть вагонов должны направить на обслуживание ветки в Академический.
За принятие отчета мэра проголосовали все депутаты кроме двух: Константин Киселёв («Яблоко») и Ира Овчинникова («Единая Россия») при голосовании воздержались.
«Все поставленные задачи выполнены»,
– так охарактеризовал свою работу Орлов.
Глава города в своем выступлении перед депутатами озвучил параметры социально-экономического развития Екатеринбурга за последний год и итоги своей работы за чуть больший период. Он упомянул, что за четыре года в уральской столице построено восемь школ.
По словам Орлова, безработица в Екатеринбурге снизилась до рекордных 0,44%, убыль населения за год сократилась в 4,5 раза, капремонт проведен в 162 домах, 310 лифтов заменены на новые.
Одним из достижений мэр назвал строительство трамвайной ветки в Академический, которую обещают запустить в этом году. Также, по его словам, Екатеринбургу предварительно одобрили покупку 60 новых трамвайных вагонов по федеральной программе обновления общественного транспорта. Значительную часть вагонов должны направить на обслуживание ветки в Академический.
За принятие отчета мэра проголосовали все депутаты кроме двух: Константин Киселёв («Яблоко») и Ира Овчинникова («Единая Россия») при голосовании воздержались.
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Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
20 июня 2023
20 июня 2023