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Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для линии в Академический район. Часть средств могут выделить по федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании гордумы.
По словам Орлова, для новой ветки в Академический район нужны 20 новых трамвайных вагонов. Стоимость одного вагона колеблется от 130 до 160 миллионов.
Градоначальник напомнил, что проект запуска трамваев в Академический состоит из трех этапов. Первый этап предусматривает строительство ветки, которая соединит район с городом, второй этап – строительство новых трамвайных путей в Академическом, а третий – строительство контактной сети и депо и покупку 60 новых трамваев. Всего это обойдется в 24 миллиарда рублей, треть из них выделит федеральный бюджет.
По словам Орлова, для новой ветки в Академический район нужны 20 новых трамвайных вагонов. Стоимость одного вагона колеблется от 130 до 160 миллионов.
«Вчера Евгений Владимирович Куйвашев общался с вице-премьером Григоренко по поводу участия Екатеринбурга в федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта в рамках концессии. Насколько я знаю, наша заявка предварительно одобрена, это позволит нам полностью реализовать проект ветки в Академический, с приобретением 60 новых трамвайных вагонов»,
– рассказал Орлов.
Градоначальник напомнил, что проект запуска трамваев в Академический состоит из трех этапов. Первый этап предусматривает строительство ветки, которая соединит район с городом, второй этап – строительство новых трамвайных путей в Академическом, а третий – строительство контактной сети и депо и покупку 60 новых трамваев. Всего это обойдется в 24 миллиарда рублей, треть из них выделит федеральный бюджет.
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