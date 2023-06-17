Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический





– рассказал Орлов. «Вчера Евгений Владимирович Куйвашев общался с вице-премьером Григоренко по поводу участия Екатеринбурга в федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта в рамках концессии. Насколько я знаю, наша заявка предварительно одобрена, это позволит нам полностью реализовать проект ветки в Академический, с приобретением 60 новых трамвайных вагонов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для линии в Академический район. Часть средств могут выделить по федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании гордумы.По словам Орлова, для новой ветки в Академический район нужны 20 новых трамвайных вагонов. Стоимость одного вагона колеблется от 130 до 160 миллионов.Градоначальник напомнил, что проект запуска трамваев в Академический состоит из трех этапов. Первый этап предусматривает строительство ветки, которая соединит район с городом, второй этап – строительство новых трамвайных путей в Академическом, а третий – строительство контактной сети и депо и покупку 60 новых трамваев. Всего это обойдется в 24 миллиарда рублей, треть из них выделит федеральный бюджет.