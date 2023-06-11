В Кушве досрочно прекращены полномочия депутата муниципальной думы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полномочия депутата думы Кушвинского городского округа досрочно прекращены из-за предоставления недостоверных сведений о доходах. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Прокуратура Кушвы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что депутат местной думы предоставил недостоверные сведения о полученном доходе, а также о доходе своей супруги. Он скрыл сведения о получении им и его супругой дивидендов от участия в юридическом лице и сведения о счетах в банке.В связи с этим прокуратура внесла представление в думу Кушвинского городского округа об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. На заседании думы по результатам рассмотрения представления решено досрочно запретить депутату занимать должности в думе.Однако прокурор не согласился с данным решением и направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Кушвинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.