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В Кушве досрочно прекращены полномочия депутата муниципальной думы
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полномочия депутата думы Кушвинского городского округа досрочно прекращены из-за предоставления недостоверных сведений о доходах. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура Кушвы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что депутат местной думы предоставил недостоверные сведения о полученном доходе, а также о доходе своей супруги. Он скрыл сведения о получении им и его супругой дивидендов от участия в юридическом лице и сведения о счетах в банке.
В связи с этим прокуратура внесла представление в думу Кушвинского городского округа об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. На заседании думы по результатам рассмотрения представления решено досрочно запретить депутату занимать должности в думе.
Однако прокурор не согласился с данным решением и направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Кушвинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.
Прокуратура Кушвы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что депутат местной думы предоставил недостоверные сведения о полученном доходе, а также о доходе своей супруги. Он скрыл сведения о получении им и его супругой дивидендов от участия в юридическом лице и сведения о счетах в банке.
В связи с этим прокуратура внесла представление в думу Кушвинского городского округа об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. На заседании думы по результатам рассмотрения представления решено досрочно запретить депутату занимать должности в думе.
Однако прокурор не согласился с данным решением и направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Кушвинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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