Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Умер бывший чиновник администрации Екатеринбурга и экс-глава Ревды Михаил Матафонов. Ему было 64 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Михаил Матафонов окончил Свердловский государственный педагогический институт и аспирантуру Института экономики УрО РАН. Он работал заведующим отделом по труду Екатеринбурга департамента труда правительства Свердловской области, а затем – заместителем начальника департамента труда и социальных вопросов министерства экономики и труда регионе.С 2007 по 2012 год и с 2017 по 2018 год Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга. В августе 2012 года его избрали главой администрации городского округа Ревда.Михаил Матафонов награжден почетными грамотами министерства экономики и труда Свердловской области и главы Екатеринбурга.