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Сформированы составы 2 394 участковых избирательных комиссий в Свердловской области
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сформировали составы 2 394 участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в областном Избиркоме.
Всего в Свердловской области 2 446 участковых избирательных комиссий. В новые составы 2 394 УИК назначены 24 633 члена комиссий, среди них:
- 16 644 – представители от 11 политических партий;
- 6 177 – от собраний избирателей;
- 1 243 – иные общественные объединения;
- 569 – по предложению представительных органов муниципальных образований.
В новых избирательных комиссиях 83% женщин (20 376) и 17% мужчин (4 257). Высшее образование имеют 15 908 членов УИК. Опыт работы в составах избирательных комиссий есть у 19 951 члена УИК (81%).
В УИК Екатеринбурга зафиксировано самое большое количество молодежи. Здесь в составах комиссий – 1 708 членов моложе 35 лет (22,5%).
Еще 52 комиссии продолжают работу, так как срок их полномочий еще не истек.
Напомним, что в этом году на выборах в Свердловской области впервые запустят электронное голосование.
Всего в Свердловской области 2 446 участковых избирательных комиссий. В новые составы 2 394 УИК назначены 24 633 члена комиссий, среди них:
- 16 644 – представители от 11 политических партий;
- 6 177 – от собраний избирателей;
- 1 243 – иные общественные объединения;
- 569 – по предложению представительных органов муниципальных образований.
В новых избирательных комиссиях 83% женщин (20 376) и 17% мужчин (4 257). Высшее образование имеют 15 908 членов УИК. Опыт работы в составах избирательных комиссий есть у 19 951 члена УИК (81%).
В УИК Екатеринбурга зафиксировано самое большое количество молодежи. Здесь в составах комиссий – 1 708 членов моложе 35 лет (22,5%).
Еще 52 комиссии продолжают работу, так как срок их полномочий еще не истек.
Напомним, что в этом году на выборах в Свердловской области впервые запустят электронное голосование.
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