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Прокуратура передумала обжаловать приговор Евгению Ройзману*
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура отозвала апелляционное представление на решение Кировского районного суда Екатеринбурга по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана*.
Ранее мы писали, что сегодня должен был вступить в силу приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. 19 апреля суд признал политика виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и значил ему штраф в 260 тысяч рублей. Однако 5 мая прокуратура внезапно подала апелляцию, хотя приговор полностью совпадал с требуемым прокурором наказанием.
На сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурге сейчас появилась информацию, что прокуратура все же отозвала апелляционное представление.
Приговор вступил в законную силу. Теперь Ройзману* разрешено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные мероприятия.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Ранее мы писали, что сегодня должен был вступить в силу приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. 19 апреля суд признал политика виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и значил ему штраф в 260 тысяч рублей. Однако 5 мая прокуратура внезапно подала апелляцию, хотя приговор полностью совпадал с требуемым прокурором наказанием.
На сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурге сейчас появилась информацию, что прокуратура все же отозвала апелляционное представление.
Приговор вступил в законную силу. Теперь Ройзману* разрешено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные мероприятия.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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