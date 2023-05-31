Возрастное ограничение 18+
Прокуратура внезапно обжаловала приговор Евгению Ройзману*
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* в виде штрафа в 260 тысяч рублей должен был вступить в силу. Однако в последний момент прокуратура решила подать апелляцию.
Адвокат Владислав Идамжапов рассказал «Вечерним ведомостям», что прокуратура внесла апелляционное представление вчера, 5 июня.
Напомним, что в рамках меры пресечения по уголовному делу по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) Евгению Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и телефоном (за исключением связи с адвокатом и вызова экстренных служб) и посещать публичные мероприятия.
19 апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу Ройзмана*. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей – ровно столько, сколько просил прокурор. В прокуратуре пока никак не комментируют решение обжаловать приговор, который полностью совпадал с требуемым прокурором наказанием.
Апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд. Дата заседания еще не определена.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Адвокат Владислав Идамжапов рассказал «Вечерним ведомостям», что прокуратура внесла апелляционное представление вчера, 5 июня.
«Мы ещё не получили апелляционное представление, поэтому не сообщу, о чём оно. Но это означает, что приговор в силу не вступил и мера пресечения для Евгения Вадимовича* действует»,
– сообщил адвокат.
Напомним, что в рамках меры пресечения по уголовному делу по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) Евгению Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и телефоном (за исключением связи с адвокатом и вызова экстренных служб) и посещать публичные мероприятия.
19 апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу Ройзмана*. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей – ровно столько, сколько просил прокурор. В прокуратуре пока никак не комментируют решение обжаловать приговор, который полностью совпадал с требуемым прокурором наказанием.
Апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд. Дата заседания еще не определена.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».