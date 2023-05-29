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Утвержден Генплан Екатеринбурга на период до 2045 года
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Утвержден Генеральный план Екатеринбурга на период до 2045 года. Соответствующий приказ выпустило министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Об утверждении Генплана сообщил в телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Генеральный план Екатеринбурга – главный градостроительный документ, учитывающий фундаментальные основы, предусмотренные Стратегическим планом развития и Стратегией пространственного развития города. В документе отражены планы по строительству школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья и так далее.
Согласно Генплану, к 2045 году население Екатеринбурга вырастет до 1,9 миллиона человек, а жилой фонд увеличится вдвое – до 87 миллионов квадратных метров.
Напомним, что в конце прошлого годы депутаты свердловского Заксобрания «забрали» полномочия по утверждению Генплана у чиновников Екатеринбурга и передали их областным властям.
Об утверждении Генплана сообщил в телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Генеральный план Екатеринбурга – главный градостроительный документ, учитывающий фундаментальные основы, предусмотренные Стратегическим планом развития и Стратегией пространственного развития города. В документе отражены планы по строительству школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья и так далее.
Согласно Генплану, к 2045 году население Екатеринбурга вырастет до 1,9 миллиона человек, а жилой фонд увеличится вдвое – до 87 миллионов квадратных метров.
Напомним, что в конце прошлого годы депутаты свердловского Заксобрания «забрали» полномочия по утверждению Генплана у чиновников Екатеринбурга и передали их областным властям.
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