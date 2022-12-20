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У Екатеринбурга отняли полномочия по утверждению Генплана
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня на заседании приняли измененный закон о перераспределении полномочий между органами государственной власти области и органами местного самоуправления. Теперь полномочия по утверждению Генплана вновь забираются на областной уровень.
Областные депутаты объяснили, что Генплан Екатеринбурга влияет на развитие не только самого города, но и близлежащих городов, да и всего региона. Поэтому, по мнению депутатов, принимать решение по Генплану должны региональные власти.
34 из 42 депутатов поддержали законопроект о лишении властей Екатеринбурга полномочий по утверждению Генплана. Против выступила фракция КПРФ.
Отметим, что всего год назад полномочия по утверждению Генплана, наоборот, вернули Екатеринбургу.
Областные депутаты объяснили, что Генплан Екатеринбурга влияет на развитие не только самого города, но и близлежащих городов, да и всего региона. Поэтому, по мнению депутатов, принимать решение по Генплану должны региональные власти.
34 из 42 депутатов поддержали законопроект о лишении властей Екатеринбурга полномочий по утверждению Генплана. Против выступила фракция КПРФ.
Отметим, что всего год назад полномочия по утверждению Генплана, наоборот, вернули Екатеринбургу.
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