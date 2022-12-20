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У Екатеринбурга отняли полномочия по утверждению Генплана

15.55 Вторник, 20 декабря 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня на заседании приняли измененный закон о перераспределении полномочий между органами государственной власти области и органами местного самоуправления. Теперь полномочия по утверждению Генплана вновь забираются на областной уровень.

Областные депутаты объяснили, что Генплан Екатеринбурга влияет на развитие не только самого города, но и близлежащих городов, да и всего региона. Поэтому, по мнению депутатов, принимать решение по Генплану должны региональные власти.

34 из 42 депутатов поддержали законопроект о лишении властей Екатеринбурга полномочий по утверждению Генплана. Против выступила фракция КПРФ.

Отметим, что всего год назад полномочия по утверждению Генплана, наоборот, вернули Екатеринбургу.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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