У Екатеринбурга отняли полномочия по утверждению Генплана

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня на заседании приняли измененный закон о перераспределении полномочий между органами государственной власти области и органами местного самоуправления. Теперь полномочия по утверждению Генплана вновь забираются на областной уровень.Областные депутаты объяснили, что Генплан Екатеринбурга влияет на развитие не только самого города, но и близлежащих городов, да и всего региона. Поэтому, по мнению депутатов, принимать решение по Генплану должны региональные власти.34 из 42 депутатов поддержали законопроект о лишении властей Екатеринбурга полномочий по утверждению Генплана. Против выступила фракция КПРФ.Отметим, что всего год назад полномочия по утверждению Генплана, наоборот, вернули Екатеринбургу.