Депутат Вихарев заявил о трудностях его избрания в ЕГД из-за районных чиновников

– сказал Вихарев.

«У меня наверно у единственного такая парадоксальная ситуация складывается уже второй раз – первый раз [в 2018 году] глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников занимался всем тем, чтобы прошёл пул его кандидатов, сегодняшний префект Роман Кравченко ведет выверенную и избирательную политику в отношении меня и согласованных кандидатов губернатора»,