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Депутат Вихарев заявил о трудностях его избрания в ЕГД из-за районных чиновников
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат Алексей Вихарев во время обсуждения новой схемы избирательных округов, комментируя недовольство вице-спикера Виктора Тестова тем, что округа разделены между двумя-тремя административными районами, пожаловался на то, что районные чиновники затрудняют его избрание в гордуму Екатеринбурга.
При этом Вихарев отметил, что это не является сильным препятствием:«Ничего в этом страшного нет. Нет разницы, разделен округ на два района или на три. Работать просто нужно – и люди это оценят».
Напомним, что Алексей Вихарев избран по одному из одномандатных округов Орджоникидзевского района от «Единой России».
Депутат Константин Киселёв, избранный по партийному списку «Яблока», добавил, что город – это единый организм, и избиратели в Екатеринбурге вообще не мыслят округами. Киселёв признался, что сам даже не знает номер округа, в котором живет.
«У меня наверно у единственного такая парадоксальная ситуация складывается уже второй раз – первый раз [в 2018 году] глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников занимался всем тем, чтобы прошёл пул его кандидатов, сегодняшний префект Роман Кравченко ведет выверенную и избирательную политику в отношении меня и согласованных кандидатов губернатора»,
– сказал Вихарев.
При этом Вихарев отметил, что это не является сильным препятствием:«Ничего в этом страшного нет. Нет разницы, разделен округ на два района или на три. Работать просто нужно – и люди это оценят».
Напомним, что Алексей Вихарев избран по одному из одномандатных округов Орджоникидзевского района от «Единой России».
Депутат Константин Киселёв, избранный по партийному списку «Яблока», добавил, что город – это единый организм, и избиратели в Екатеринбурге вообще не мыслят округами. Киселёв признался, что сам даже не знает номер округа, в котором живет.
«Но я знаю, где мой избирательный участок. Люди мыслят избирательными участками, а они остались на тех же местах, поэтому не суть важно, между сколькими районами поделен избирательный округ»,
– сказал Кисилёв.
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