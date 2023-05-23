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Не поддержавший изменение схемы округов вице-спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свое недовольство
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один из двух депутатов, не поддержавших изменение схемы нарезки округов для выборов в гордуму Екатеринбурга, вице-спикер Виктор Тестов («Единая Россия»), скептически отнесся к тому, что при новой схеме многие одномандатные округа оказались разделены между несколькими административными районами.
По мнению Тестова, «это не способствует эффективной работе депутата, потому что рабочие, выездные совещания и праздничные мероприятия проходят в разных районах почти одновременно».
Не согласился с коллегой депутат Александр Колесников («Справедливая Россия». В новый созыв он намерен выдвигаться от «Единой России»).
Напомним, Виктор Тестов выдвинулся на праймериз «Единой России», но затем внезапно для всех отозвал свою кандидатуру. Будет ли Тестов участвовать в выборах от какой-то другой партии, пока неизвестно.
По мнению Тестова, «это не способствует эффективной работе депутата, потому что рабочие, выездные совещания и праздничные мероприятия проходят в разных районах почти одновременно».
Не согласился с коллегой депутат Александр Колесников («Справедливая Россия». В новый созыв он намерен выдвигаться от «Единой России»).
«При чём здесь районы? У нас депутаты от города, а не района. Да, у кого-то округа поменялись, но Тестову-то грех жаловаться – у него-то хороший округ остался, только уменьшилось количество избирателей, поэтому я не понимаю его истерик здесь. А по поводу праздников в районах – ну я вот не езжу пировать. А если уж хочется, давайте выбирать приоритеты – в каком районе тебе нальют»,
– сказал Колесников.
Напомним, Виктор Тестов выдвинулся на праймериз «Единой России», но затем внезапно для всех отозвал свою кандидатуру. Будет ли Тестов участвовать в выборах от какой-то другой партии, пока неизвестно.
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Комиссия Екатеринбургской гордумы поддержала новую схему одномандатных округов для выборов депутатов
17 мая 2023
17 мая 2023