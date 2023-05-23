Не поддержавший изменение схемы округов вице-спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свое недовольство

– сказал Колесников.

«При чём здесь районы? У нас депутаты от города, а не района. Да, у кого-то округа поменялись, но Тестову-то грех жаловаться – у него-то хороший округ остался, только уменьшилось количество избирателей, поэтому я не понимаю его истерик здесь. А по поводу праздников в районах – ну я вот не езжу пировать. А если уж хочется, давайте выбирать приоритеты – в каком районе тебе нальют»,