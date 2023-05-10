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Комиссия Екатеринбургской гордумы поддержала новую схему одномандатных округов для выборов депутатов
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы вынесла на ближайшее заседание городской думы новую схему одномандатных избирательных округов для проведения сентябрьских выборов депутатов. Изменения поддержали восемь из девяти присутствующих депутатов.
По словам председателя Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Вадима Антошина, выступившего докладчиком по вопросу новой схемы, в Академическом районе будет два округа (один из них включит часть Ленинского), в Верх-Исетском районе – три (в один войдет часть Ленинского), в Железнодорожном – три (два включат части Верх-Исетского), в Кировском – три (один включит часть Октябрьского), в Ленинском и Октябрьском – по два, в Орджоникидзевском – пять (один включит части Кировского и Железнодорожного), в Чкаловском – пять (один из них включит части Ленинского и Октябрьского).
Окончательно утвердить новую схему депутаты смогут до 24 мая. Если они не сделают это в установленный срок, данные полномочия перейдут Ленинскому избиркому.
Напомним, что в апреле депутаты гордумы утвердили поправки в Устав города, касающиеся изменения схемы выборов в гордуму.
По словам председателя Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Вадима Антошина, выступившего докладчиком по вопросу новой схемы, в Академическом районе будет два округа (один из них включит часть Ленинского), в Верх-Исетском районе – три (в один войдет часть Ленинского), в Железнодорожном – три (два включат части Верх-Исетского), в Кировском – три (один включит часть Октябрьского), в Ленинском и Октябрьском – по два, в Орджоникидзевском – пять (один включит части Кировского и Железнодорожного), в Чкаловском – пять (один из них включит части Ленинского и Октябрьского).
Окончательно утвердить новую схему депутаты смогут до 24 мая. Если они не сделают это в установленный срок, данные полномочия перейдут Ленинскому избиркому.
Напомним, что в апреле депутаты гордумы утвердили поправки в Устав города, касающиеся изменения схемы выборов в гордуму.
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