Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили новую схему выборов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили поправки в Устав города, касающиеся изменения схемы выборов в гордуму.Согласно поправкам, в состав городской думы Екатеринбурга по партийным спискам теперь будут избирать 10 депутатов вместе 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов Екатеринбургской гордумы сократится с 36 до 35 человек.Также поправки в Устав Екатеринбурга касаются заместителей председателя думы. Сейчас он один, а в новой редакции предусмотрены должности первого заместителя и просто заместителя председателя.За принятие поправок в Устав города проголосовали 27 депутатов, против – четверо, еще один воздержался.