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Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили новую схему выборов
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили поправки в Устав города, касающиеся изменения схемы выборов в гордуму.
Согласно поправкам, в состав городской думы Екатеринбурга по партийным спискам теперь будут избирать 10 депутатов вместе 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов Екатеринбургской гордумы сократится с 36 до 35 человек.
Также поправки в Устав Екатеринбурга касаются заместителей председателя думы. Сейчас он один, а в новой редакции предусмотрены должности первого заместителя и просто заместителя председателя.
За принятие поправок в Устав города проголосовали 27 депутатов, против – четверо, еще один воздержался.
Согласно поправкам, в состав городской думы Екатеринбурга по партийным спискам теперь будут избирать 10 депутатов вместе 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов Екатеринбургской гордумы сократится с 36 до 35 человек.
Также поправки в Устав Екатеринбурга касаются заместителей председателя думы. Сейчас он один, а в новой редакции предусмотрены должности первого заместителя и просто заместителя председателя.
За принятие поправок в Устав города проголосовали 27 депутатов, против – четверо, еще один воздержался.
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