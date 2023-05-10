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Судебное заседание по делу Ройзмана* отложили на 18 мая
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга отложил заседание по делу Евгения Ройзмана* на 18 мая на 11.00.
Напомним, что процесс по делу Евгения Ройзмана* начался 26 апреля. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля. Тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
Сегодня допрашивали свидетелей стороны обвинения. По сути, из всех допрошенных свидетелей только один, водитель «Гортанса» Олег Лобов, дал показания в обвинительном ключе. Остальные не увидели в высказываниях экс-главы Екатеринбурга ничего «криминального» и даже дали положительную характеристику Ройзману*. «Вечерние ведомости» вели трансляцию заседание в телеграм-канале.
Сторона обвинения настаивает на допросе еще трех человек. Их вызовут в заседание 18 мая.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Напомним, что процесс по делу Евгения Ройзмана* начался 26 апреля. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля. Тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
Сегодня допрашивали свидетелей стороны обвинения. По сути, из всех допрошенных свидетелей только один, водитель «Гортанса» Олег Лобов, дал показания в обвинительном ключе. Остальные не увидели в высказываниях экс-главы Екатеринбурга ничего «криминального» и даже дали положительную характеристику Ройзману*. «Вечерние ведомости» вели трансляцию заседание в телеграм-канале.
Сторона обвинения настаивает на допросе еще трех человек. Их вызовут в заседание 18 мая.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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