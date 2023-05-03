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В Екатеринбурге началось второе судебное заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана*
Политика
Свидетель стороны обвинения. Фото: Вечерние ведомости
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось второе заседание по уголовному делу в отношении экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Сегодня допрашивают свидетелей стороны обвинения.
Первым начали допрашивать Олега Лобова. Он рассказал, что работает водителем в «Гортрансе» и является ветераном войны в Афганистане. По его словам, высказывания Ройзмана* про боевые действия обсуждались в чате сообщества ветеранов «Шурави».
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля, тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Первым начали допрашивать Олега Лобова. Он рассказал, что работает водителем в «Гортрансе» и является ветераном войны в Афганистане. По его словам, высказывания Ройзмана* про боевые действия обсуждались в чате сообщества ветеранов «Шурави».
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля, тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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