Использование беспилотников запретили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Как сообщили в департаменте информполитики региона, запрет введен для обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры и будет действовать до снятия в регионе особого режима (уровня базовой готовности), ранее введенного в Свердловской области президентом РФ.Согласно документу, ограничения не распространяются на беспилотники, которые используются в рамках своих полномочий правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти региона, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.