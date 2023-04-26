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Использование беспилотников запретили в Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, запрет введен для обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры и будет действовать до снятия в регионе особого режима (уровня базовой готовности), ранее введенного в Свердловской области президентом РФ.
Согласно документу, ограничения не распространяются на беспилотники, которые используются в рамках своих полномочий правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти региона, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, запрет введен для обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры и будет действовать до снятия в регионе особого режима (уровня базовой готовности), ранее введенного в Свердловской области президентом РФ.
Согласно документу, ограничения не распространяются на беспилотники, которые используются в рамках своих полномочий правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти региона, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.
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