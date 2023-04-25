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В Алапаевске досрочно прекращены полномочия осужденного за покушение на мошенничество депутата
Политика
Фото: Андрей Дедюхин / vk.com
В Алапаевске досрочно прекращены полномочия депутата местной думы Андрея Дедюхина. В декабре прошлого года его осудили по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).
Напомним, что уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в марте 2022 года после заявления в ФСБ от предпринимателя. Он утверждал, что Дедюхин требовал от него 100 тысяч рублей за решение вопроса с судебным процессом, участниками которого были компания предпринимателя и МКУ «Дирекция единого заказчика». Тогда Дедюхин занимал в МКУ должность заместителя директора. Алапаевский городской суд приговорил Дедюхина к штрафу в 400 тысяч рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что, согласно статье 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно, если обвинительный приговор суда в отношении него вступил в законную силу. Однако решение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата принята не было.
Прокуратура внесла представление председателю гордумы об устранении нарушений федерального законодательства. Решение думы полномочия депутата прекращены досрочно.
Напомним, что уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в марте 2022 года после заявления в ФСБ от предпринимателя. Он утверждал, что Дедюхин требовал от него 100 тысяч рублей за решение вопроса с судебным процессом, участниками которого были компания предпринимателя и МКУ «Дирекция единого заказчика». Тогда Дедюхин занимал в МКУ должность заместителя директора. Алапаевский городской суд приговорил Дедюхина к штрафу в 400 тысяч рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что, согласно статье 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно, если обвинительный приговор суда в отношении него вступил в законную силу. Однако решение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата принята не было.
Прокуратура внесла представление председателю гордумы об устранении нарушений федерального законодательства. Решение думы полномочия депутата прекращены досрочно.
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