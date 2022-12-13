Депутата гордумы Алапаевского осудили за покушение на мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суд накануне вынес приговор депутату гордумы Алапаевска Андрею Дедюхину. Его обвиняли по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в марте этого года после заявления в ФСБ от предпринимателя, который утверждал, что Дедюхин требовал от него 100 тысяч рублей за решение вопроса с судебным процессом, участниками которого были компания предпринимателя и МКУ «Дирекция единого заказчика».На тот момент Дедюхин занимал в МКУ должность заместителя директора. Компания предпринимателя занималась прокладкой водовода в Алапаевске, и у заказчика, в роли которого выступало МКУ, появились претензии к компании, был подан иск в арбитражный суд. Как сообщал МК-Урал, Дедюхин при условии выплаты ему 100 тысяч обещал снизить сумму исковых требований в суде более чем в пять раз.В итоге Алапаевский городской суд приговорить Дедюхина к штрафу в 400 тысяч рублей.Отметим, что Дедюхин, находясь под следствием, все же выиграл выборы в сентябре 2022 года и переизбрался депутатом гордумы Алапаевска на очередной пятилетний срок.