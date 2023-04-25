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В Екатеринбурге начинается суд над Евгением Ройзманом*
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 26 апреля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начинается процесс по уголовному делу в отношении бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*.
Политик уже прибыл в суд. Поддержать Ройзмана* приехали и горожане. Одна из женщин, передвигающаяся на коляске, не смогла подняться по пандусу в здание из-за его состояния, женщину пришлось нести на руках.
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Уголовное дело было возбуждено летом 2022 года. Судить Ройзмана* будет Николай Тараненко.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Политик уже прибыл в суд. Поддержать Ройзмана* приехали и горожане. Одна из женщин, передвигающаяся на коляске, не смогла подняться по пандусу в здание из-за его состояния, женщину пришлось нести на руках.
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Уголовное дело было возбуждено летом 2022 года. Судить Ройзмана* будет Николай Тараненко.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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