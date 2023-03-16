В свердловском СКР назначили нового руководителя

«Михаил Вячеславович Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Михаил Богинский ушел с поста руководителя следственного управления СКР по Свердловской области. Исполнять обязанности главы регионального СУ СКР будет Анатолий Надбитов.Богинский руководил региональным следственным управлением СКР с 2018 года. До этого он работал в прокуратуре Татарстана и был главой СУ СКР по Тюменской области.Анатолий Надбитов родился в городе Лагани Республики Калмыкия в 1978 году. На службу в Следственный комитет России поступил 7 сентября 2007 года. В декабре 2011 года был назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Калмыкии. В 2021 году Надбитова назначили на должность первого замглавы СУ СКР по Свердловской области.