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Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать в Октябрьском районном суде 26 апреля.
Рассмотрение уголовного дела назначено на 11.00. Судить Ройзмана* будет Николай Тараненко. Он с недавних пор является председателем Октябрьского районного суда Екатеринбурга – был назначен на эту должность первым в 2023 году указом Путина. До этого Николай Тараненко на протяжении 12 лет судил в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Уголовное дело было возбуждено летом 2022 года.
В конце марта этого года прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение. По официальному заявлению прокуратуры, причиной для уголовного дела стало выступление политика в прямом эфире, в ходе которого он, как заявляется, негативно высказался о вооруженных силах России. Ранее политика трижды штрафовали по статье о дискредитации использования ВС РФ.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Рассмотрение уголовного дела назначено на 11.00. Судить Ройзмана* будет Николай Тараненко. Он с недавних пор является председателем Октябрьского районного суда Екатеринбурга – был назначен на эту должность первым в 2023 году указом Путина. До этого Николай Тараненко на протяжении 12 лет судил в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.
Напомним, что Евгения Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Уголовное дело было возбуждено летом 2022 года.
В конце марта этого года прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение. По официальному заявлению прокуратуры, причиной для уголовного дела стало выступление политика в прямом эфире, в ходе которого он, как заявляется, негативно высказался о вооруженных силах России. Ранее политика трижды штрафовали по статье о дискредитации использования ВС РФ.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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