Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Екатеринбурга





– сообщает телеграм-канал московской прокуратуры. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая согласно заключению экспертизы содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования вооруженных сил Российской Федерации, то есть дискредитацию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. По официальному заявлению прокуратуры, политик выступил в прямом эфире, в ходе которого он негативно высказался о вооруженных силах России.Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, сторону защиты пока не уведомляли об утверждении обвинительного заключения.Защитник также выразил уверенность, что суд над политиком пройдет в Екатеринбурге, так как по правилам уголовно-процессуального закона дело должно быть рассмотрено по месту совершения деяния. В обвинительном заключении в качестве места указан «Фонд Ройзмана» на улице Красноармейской, а само деяние (общение со зрителями посредством видеотрансляции), по версии следствия, было совершено 1 июля 2022 года