Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Екатеринбурга
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. По официальному заявлению прокуратуры, политик выступил в прямом эфире, в ходе которого он негативно высказался о вооруженных силах России.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, сторону защиты пока не уведомляли об утверждении обвинительного заключения.
Защитник также выразил уверенность, что суд над политиком пройдет в Екатеринбурге, так как по правилам уголовно-процессуального закона дело должно быть рассмотрено по месту совершения деяния. В обвинительном заключении в качестве места указан «Фонд Ройзмана» на улице Красноармейской, а само деяние (общение со зрителями посредством видеотрансляции), по версии следствия, было совершено 1 июля 2022 года
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая согласно заключению экспертизы содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования вооруженных сил Российской Федерации, то есть дискредитацию»,
– сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, сторону защиты пока не уведомляли об утверждении обвинительного заключения.
Защитник также выразил уверенность, что суд над политиком пройдет в Екатеринбурге, так как по правилам уголовно-процессуального закона дело должно быть рассмотрено по месту совершения деяния. В обвинительном заключении в качестве места указан «Фонд Ройзмана» на улице Красноармейской, а само деяние (общение со зрителями посредством видеотрансляции), по версии следствия, было совершено 1 июля 2022 года
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
21 марта 2023
21 марта 2023
В Екатеринбурге сошли с рельсов 13 грузовых вагонов
21 марта 2023
21 марта 2023