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Комиссия Екатеринбургской гордумы одобрила новую схему выборов
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Екатеринбурга на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью поддержали внесение поправок в Устав города – в части изменения схемы выборов в гордуму.
Согласно поправкам, в состав городской думы по партийным спискам теперь будут избирать только 10 депутатов вместе 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов гордумы Екатеринбурга сократится с 36 до 35 человек.
Напомним, что 31 марта состоялись публичные слушания о внесении поправок в Устав Екатеринбурга. По данным мэрии, участие в слушания приняли 879 человек.
Как отметили в администрации города, предлагаемые изменения были одобрены горожанами большинством голосов. Однако «Вечерние ведомости» писали, что многих екатеринбуржцев не пускали в здание мэрии на слушания.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в этом году в единый день голосования – 10 сентября.
Согласно поправкам, в состав городской думы по партийным спискам теперь будут избирать только 10 депутатов вместе 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов гордумы Екатеринбурга сократится с 36 до 35 человек.
Напомним, что 31 марта состоялись публичные слушания о внесении поправок в Устав Екатеринбурга. По данным мэрии, участие в слушания приняли 879 человек.
Как отметили в администрации города, предлагаемые изменения были одобрены горожанами большинством голосов. Однако «Вечерние ведомости» писали, что многих екатеринбуржцев не пускали в здание мэрии на слушания.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в этом году в единый день голосования – 10 сентября.
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