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Освободившегося из спецприемника экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* встретили аплодисментами
Политика
Фото Ярослава Ширшикова для «Вечерних ведомостей»
Сегодня из спецприемника на Елизаветинском шоссе освободился бывший глава уральской столицы Евгений Ройзман*. Политика встретили с аплодисментами.
Ройзман* отбыл наказание в виде 14 суток ареста по «экстремистской» статье 20.3 КоАП за пост во ВКонтакте. Отметим, что в данной соцсети политик не имеет собственного аккаунта.
Напомним, что вчера Октябрьский районный суд передали уголовное дело Евгения Ройзмана* по статье о дискредитации.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Ройзман* отбыл наказание в виде 14 суток ареста по «экстремистской» статье 20.3 КоАП за пост во ВКонтакте. Отметим, что в данной соцсети политик не имеет собственного аккаунта.
Фото Ярослава Ширшикова для «Вечерних ведомостей»
Напомним, что вчера Октябрьский районный суд передали уголовное дело Евгения Ройзмана* по статье о дискредитации.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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