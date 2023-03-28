Возрастное ограничение 18+
Дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* поступило в Октябрьский районный суд
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уголовное дело по статье о дискредитации бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* поступило в Октябрьский районный суд.
О том, что дело передали в суд, пишет ТАСС. Однако в данный момент на сайте суда информации о деле политика не появилось. Возможно, причиной является то, что в списке уголовных статьей до сих пор нет статьи 280.3, по которой обвиняют экс-мэра Екатеринбурга (статья о дискредитации использования российской армии).
Напомним, что вчера прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение. По официальному заявлению прокуратуры, причиной для уголовного дела стало выступление политика в прямом эфире, в ходе которого он, как заявляется, негативно высказался о вооруженных силах России.
Как «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат политика Владислав Идамжапов, обвинительное заключение Евгений Ройзман* получил сегодня.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
О том, что дело передали в суд, пишет ТАСС. Однако в данный момент на сайте суда информации о деле политика не появилось. Возможно, причиной является то, что в списке уголовных статьей до сих пор нет статьи 280.3, по которой обвиняют экс-мэра Екатеринбурга (статья о дискредитации использования российской армии).
Напомним, что вчера прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение. По официальному заявлению прокуратуры, причиной для уголовного дела стало выступление политика в прямом эфире, в ходе которого он, как заявляется, негативно высказался о вооруженных силах России.
Как «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат политика Владислав Идамжапов, обвинительное заключение Евгений Ройзман* получил сегодня.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За 2022 год в Свердловской области выписали 147 протоколов за дискредитацию вооруженных сил
29 марта 2023
29 марта 2023