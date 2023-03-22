УрФУ решил выдвинуть собственного кандидата на выборы в гордуму Екатеринбурга

«Моя профессиональная деятельность связана не только с высшим образованием, но и с молодежной политикой. Общая задача этих тесно переплетенных сфер – дать молодым людям навыки и компетенции, которые позволят им стать востребованными в жизни. Успех в этом деле невозможен без сотрудничества вузов, нашего УрФУ в частности, с органами государственной власти и местного самоуправления. Поле для работы здесь большое», – заявила Гурарий после заседания.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости