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УрФУ решил выдвинуть собственного кандидата на выборы в гордуму Екатеринбурга
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий примет участие в предстоящих выборах в городскую думу Екатеринбурга. С таким предложением выступил большой ученый совет вуза, заслушав директора УГИ УрФУ Эльвиру Сыманюк.
В пресс-службе УрФУ «Вечерним ведомостям» рассказали, что Анна Гурарий является кандидатом социологических наук, доцентом кафедр прикладной социологии и социальной работы, а также директором департамента политологии и социологии УГИ УрФУ.
По словам Гурарий, сотрудники и студенты вуза по большей части живут в Екатеринбурге, и университет заинтересован в формировании комфортной городской среды. Данные задачи решает городская власть вместе с депутатами гордумы.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменение схемы выборов в гордуму.
«Моя профессиональная деятельность связана не только с высшим образованием, но и с молодежной политикой. Общая задача этих тесно переплетенных сфер – дать молодым людям навыки и компетенции, которые позволят им стать востребованными в жизни. Успех в этом деле невозможен без сотрудничества вузов, нашего УрФУ в частности, с органами государственной власти и местного самоуправления. Поле для работы здесь большое», – заявила Гурарий после заседания.
В пресс-службе УрФУ «Вечерним ведомостям» рассказали, что Анна Гурарий является кандидатом социологических наук, доцентом кафедр прикладной социологии и социальной работы, а также директором департамента политологии и социологии УГИ УрФУ.
По словам Гурарий, сотрудники и студенты вуза по большей части живут в Екатеринбурге, и университет заинтересован в формировании комфортной городской среды. Данные задачи решает городская власть вместе с депутатами гордумы.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменение схемы выборов в гордуму.
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