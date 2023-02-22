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Свердловский губернатор утвердил изменение схемы выборов в гордуму Екатеринбурга
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об изменении принципов формирования городской думы Екатеринбурга. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
Согласно изменениям, теперь число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10. Число избранных по одномандатным округам депутатов, наоборот, вырастет с 18 до 25.
В дальнейшем поправки должны внести в Устав Екатеринбурга. Ожидается перенарезка одномандатных округов.
Согласно изменениям, теперь число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10. Число избранных по одномандатным округам депутатов, наоборот, вырастет с 18 до 25.
В дальнейшем поправки должны внести в Устав Екатеринбурга. Ожидается перенарезка одномандатных округов.
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