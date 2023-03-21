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Анна Кузнецова возглавила министерство АПК Свердловской области
Политика
Фото департамент информационной политики Свердловской области
На пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области назначили Анну Кузнецову, работающую в министерстве с 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что Кузнецова приступит к исполнению полномочий с 28 марта.
Анна Кузнецова родилась в Асбесте. В Уральском государственном экономическом университете получила высшее образование по специальности «технология продуктов общественного питания, инженер-технолог». Работала в организациях общественного питания Екатеринбурга, в разные годы занимала руководящие должности на предприятиях области, специализирующихся на производстве мясной и молочной продукции.
В МинАПК Кузнецова работает с 2020 года, она занимала пост замминистра. После ухода в отставку Артема Бахтерева Анна Кузнецова стала исполнять обязанности министра АПК Свердловской области.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что Кузнецова приступит к исполнению полномочий с 28 марта.
Анна Кузнецова родилась в Асбесте. В Уральском государственном экономическом университете получила высшее образование по специальности «технология продуктов общественного питания, инженер-технолог». Работала в организациях общественного питания Екатеринбурга, в разные годы занимала руководящие должности на предприятиях области, специализирующихся на производстве мясной и молочной продукции.
В МинАПК Кузнецова работает с 2020 года, она занимала пост замминистра. После ухода в отставку Артема Бахтерева Анна Кузнецова стала исполнять обязанности министра АПК Свердловской области.
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