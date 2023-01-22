Артем Бахтерев ушел с поста министра АПК Свердловской области

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Артем Бахтерев ушел с поста исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, сообщает ЕАН.Информацию об отставке министра подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там отметили, что Артем Бахтерев покинул пост по собственному желанию.Новым и.о. министра АПК и потребительского рынка области назначен первый замминистра Сергей Шарапов.