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Куйвашев поднял зарплаты свердловским министрам
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении ежемесячных премий министрам и директорам департаментов. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации области.
Согласно указу, ежемесячную надбавку к должностному окладу министрам и директорам департаментов увеличат за особые условия государственной службы. Сейчас надбавка составляет 125% от должностного оклада. Новый размер премии – 150%.
Новые правила расчетов будут действовать с 1 июля 2023 года.
Согласно указу, ежемесячную надбавку к должностному окладу министрам и директорам департаментов увеличат за особые условия государственной службы. Сейчас надбавка составляет 125% от должностного оклада. Новый размер премии – 150%.
Новые правила расчетов будут действовать с 1 июля 2023 года.
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