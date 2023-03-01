Куйвашев поднял зарплаты свердловским министрам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении ежемесячных премий министрам и директорам департаментов. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации области.Согласно указу, ежемесячную надбавку к должностному окладу министрам и директорам департаментов увеличат за особые условия государственной службы. Сейчас надбавка составляет 125% от должностного оклада. Новый размер премии – 150%.Новые правила расчетов будут действовать с 1 июля 2023 года.