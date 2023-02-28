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Дмитрий Медведев посетит Белоярскую атомную электростанцию
Политика
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Белоярскую атомную электростанцию.
Ранее мы писали, что Медведев прилетит в Свердловскую область уже в этот четверг, 2 марта.
Ранее мы писали, что Медведев прилетит в Свердловскую область уже в этот четверг, 2 марта.
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Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
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