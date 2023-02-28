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Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
Политика
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область в этот четверг, 2 марта, сообщают источники «Вечерних ведомостей».
Ранее мы писали, что цели поездки Медведева пока неизвестны. Ведомства уже готовятся к встрече заместителя главы Совбеза РФ.
Ранее мы писали, что цели поездки Медведева пока неизвестны. Ведомства уже готовятся к встрече заместителя главы Совбеза РФ.
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