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В Екатеринбурге снова поменяют схему избирательных округов для выборов в гордуму
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге снова поменяют схему избирательных округов для выборов в гордуму. Действующая «нарезка» округов была принята лишь четыре месяца назад, но, похоже, продержится недолго – по ней даже не успеют провести ни одних выборов.
В заксобрание Свердловской области поступил законопроект об изменении системы выборов в гордуму Екатеринбурга, предполагающий очередную «перенарезку» округов. Его инициатором стала депутатская группа «Екатеринбург», созданная по инициативе мэра города Алексея Орлова, и возглавляемая депутатом от «Единой России» Виктором Маслаковым, сообщает ЕАН.
Буквально недавно – в октябре 2022 года – избирательные округа в Екатеринбурге уже перенарезали. Тогда это объясняли необходимостью уравнять численность избирателей в них. То изменение принимали решением гордумы, причём во время заседания депутаты поинтересовались, сколько времени ушло на работу по формированию новой схемы округов – на что представители избиркома ответили «около полугода». Теперь эти полгода чьей-то работы пойдут коту под хвост – потому что вместо 18 одномандатных округов в городе намерены сделать 25. Как сообщает издание «Региональные комментарии», новая схема выборов в Екатеринбурге утверждалась аж на уровне администрации президента РФ.
Сейчас для желаемого инициаторами изменения решения городской думы недостаточно – потребовалось уже участие областных властей, поскольку для этого нужно вносить правки в областной избирательный кодекс. В текущей редакции кодекс обязывает, чтобы в муниципальном органе, имеющем более 26 депутатов (в Екатеринбургской гордуме их 36), не менее 50% депутатов избиралось по пропорциональной системе (партийным спискам). По действующей схеме это ровно 50% — 18 депутатов избирается по партийным спискам, остальные 18 – по одномандатным округам.
Согласно проекту закона, число депутатов, избираемых по партийным спискам, сократится с 18 до 10, а число избираемых по одномандатным округам, наоборот, увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов снизится с 36 до 35.
Отметим, что законопроект ещё не появился на сайте Заксобрания, но во властных кругах говорят, что он будет рассмотрен областным парламентом уже в феврале.
Эксперты ранее говорили, что снижение доли депутатов, избираемых по спискам, выгодно «Единой России» и невыгодно другим парламентским партиям, в первую очередь КПРФ. Причина в том, что в одномандатном округе можно победить и при результате около 30%, а когда те же 30% набирает партийный список, значительная часть мандатов уходит другим партиям. Мажоритарная система (выборы по одномандатным округам) показала свою выгоду для единороссов в других городах Свердловской области – например, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском «Единая Россия» взяла 100% мандатов в думах, выиграв все одномандатные округа. При этом некоторые кандидаты не набирали в своих округах даже половины голосов. В Екатеринбурге в качестве компромисса всё же было решено оставить смешанную систему, но со значительным уклоном в пользу мажоритарной, по которой теперь будет избираться более 70% состава думы. Вполне вероятно, что эти 70%, как в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском, возьмут кандидаты, выдвинутые «Единой Россией».
Судя по тому, что законопроект вносят единороссы, с большой долей вероятности он будет принят. Ожидается , что это случится в конце февраля – начале марта. Выборы в гордуму Екатеринбурга по новой схеме должны пройти уже в сентябре 2023 года.
Следует также отметить, что в Екатеринбурге что при нынешней схеме одномандатных округов, что при предложенной – самая низкая норма представительства среди всех российских муниципалитетов – в городе с полуторамиллионным населением и числом избирателей около 1,2 миллиона в думе заседает всего 36 депутатов (а планируется оставить и вовсе 35). При этом по одномандатным округам, даже если будет избираться 25 депутатов, на одного депутата в среднем будет приходиться территория с населением порядка 83 тысяч человек (или 65 тысяч избирателей) — что сопоставимо с населением целого города (в Свердловской области, например, всего четыре города кроме Екатеринбурга имеют население больше этой цифры – Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов). Может ли депутат, избранный от территории такого размера, быть в курсе всех её проблем и представлять интересы жителей? К примеру, в сопоставимых по населению с Екатеринбургом Казани и Новосибирске в городских муниципальных органах по 50 депутатов, и все из них избираются по одномандатным округам – то есть норма представительства депутата от территории примерно в два раза выше. В прошлом году аналитики НИИ Макиавелли, исследуя последствия возможного перехода на мажоритарную систему формирования гордумы, указывали на то, что она могла бы частично решить проблему низкой нормы представительства в Екатеринбурге. Но, по всей видимости, власти применять такую схему не решились. Вероятно, потому, что до определённой степени облегчая для «Единой России» получение большинства, в то же время при низкой численности избирателей в округах возможности для прохождения в думу появляются у непредвиденных «несистемных» кандидатов – которые при большой численности округа практически не имеют шансов на избрание ввиду отсутствия финансового и административного ресурса.
Кто инициатор?
В заксобрание Свердловской области поступил законопроект об изменении системы выборов в гордуму Екатеринбурга, предполагающий очередную «перенарезку» округов. Его инициатором стала депутатская группа «Екатеринбург», созданная по инициативе мэра города Алексея Орлова, и возглавляемая депутатом от «Единой России» Виктором Маслаковым, сообщает ЕАН.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Буквально недавно – в октябре 2022 года – избирательные округа в Екатеринбурге уже перенарезали. Тогда это объясняли необходимостью уравнять численность избирателей в них. То изменение принимали решением гордумы, причём во время заседания депутаты поинтересовались, сколько времени ушло на работу по формированию новой схемы округов – на что представители избиркома ответили «около полугода». Теперь эти полгода чьей-то работы пойдут коту под хвост – потому что вместо 18 одномандатных округов в городе намерены сделать 25. Как сообщает издание «Региональные комментарии», новая схема выборов в Екатеринбурге утверждалась аж на уровне администрации президента РФ.
Решение о выборах городских депутатов принимают депутаты областные
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сейчас для желаемого инициаторами изменения решения городской думы недостаточно – потребовалось уже участие областных властей, поскольку для этого нужно вносить правки в областной избирательный кодекс. В текущей редакции кодекс обязывает, чтобы в муниципальном органе, имеющем более 26 депутатов (в Екатеринбургской гордуме их 36), не менее 50% депутатов избиралось по пропорциональной системе (партийным спискам). По действующей схеме это ровно 50% — 18 депутатов избирается по партийным спискам, остальные 18 – по одномандатным округам.
Согласно проекту закона, число депутатов, избираемых по партийным спискам, сократится с 18 до 10, а число избираемых по одномандатным округам, наоборот, увеличится с 18 до 25. Общее количество депутатов снизится с 36 до 35.
Отметим, что законопроект ещё не появился на сайте Заксобрания, но во властных кругах говорят, что он будет рассмотрен областным парламентом уже в феврале.
Кому выгодны изменения
Эксперты ранее говорили, что снижение доли депутатов, избираемых по спискам, выгодно «Единой России» и невыгодно другим парламентским партиям, в первую очередь КПРФ. Причина в том, что в одномандатном округе можно победить и при результате около 30%, а когда те же 30% набирает партийный список, значительная часть мандатов уходит другим партиям. Мажоритарная система (выборы по одномандатным округам) показала свою выгоду для единороссов в других городах Свердловской области – например, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском «Единая Россия» взяла 100% мандатов в думах, выиграв все одномандатные округа. При этом некоторые кандидаты не набирали в своих округах даже половины голосов. В Екатеринбурге в качестве компромисса всё же было решено оставить смешанную систему, но со значительным уклоном в пользу мажоритарной, по которой теперь будет избираться более 70% состава думы. Вполне вероятно, что эти 70%, как в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском, возьмут кандидаты, выдвинутые «Единой Россией».
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судя по тому, что законопроект вносят единороссы, с большой долей вероятности он будет принят. Ожидается , что это случится в конце февраля – начале марта. Выборы в гордуму Екатеринбурга по новой схеме должны пройти уже в сентябре 2023 года.
Проблемы, которые не решаются изменением схемы
Следует также отметить, что в Екатеринбурге что при нынешней схеме одномандатных округов, что при предложенной – самая низкая норма представительства среди всех российских муниципалитетов – в городе с полуторамиллионным населением и числом избирателей около 1,2 миллиона в думе заседает всего 36 депутатов (а планируется оставить и вовсе 35). При этом по одномандатным округам, даже если будет избираться 25 депутатов, на одного депутата в среднем будет приходиться территория с населением порядка 83 тысяч человек (или 65 тысяч избирателей) — что сопоставимо с населением целого города (в Свердловской области, например, всего четыре города кроме Екатеринбурга имеют население больше этой цифры – Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов). Может ли депутат, избранный от территории такого размера, быть в курсе всех её проблем и представлять интересы жителей? К примеру, в сопоставимых по населению с Екатеринбургом Казани и Новосибирске в городских муниципальных органах по 50 депутатов, и все из них избираются по одномандатным округам – то есть норма представительства депутата от территории примерно в два раза выше. В прошлом году аналитики НИИ Макиавелли, исследуя последствия возможного перехода на мажоритарную систему формирования гордумы, указывали на то, что она могла бы частично решить проблему низкой нормы представительства в Екатеринбурге. Но, по всей видимости, власти применять такую схему не решились. Вероятно, потому, что до определённой степени облегчая для «Единой России» получение большинства, в то же время при низкой численности избирателей в округах возможности для прохождения в думу появляются у непредвиденных «несистемных» кандидатов – которые при большой численности округа практически не имеют шансов на избрание ввиду отсутствия финансового и административного ресурса.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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