В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на днях ожидают приезда заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом «Вечерним ведомостям сообщили собственные источники.Цели поездки Медведева пока неизвестны, но ведомства уже готовятся к встрече замглавы Совбеза РФ.