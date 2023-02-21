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В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева
Политика
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Екатеринбурге на днях ожидают приезда заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом «Вечерним ведомостям сообщили собственные источники.
Цели поездки Медведева пока неизвестны, но ведомства уже готовятся к встрече замглавы Совбеза РФ.
Цели поездки Медведева пока неизвестны, но ведомства уже готовятся к встрече замглавы Совбеза РФ.
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