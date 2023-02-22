Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена

«Доклад не носит системный и деловой характер, перегружен описательностью событий. Он также содержит множество оценочных суждений в адрес государственных органов и их руководителей, что не всегда согласуется с деятельностью уполномоченного по правам человека», – заявил Исаков.

«Считаю, что изложение докладов именно в таком стиле позволяет не просто сообщать информацию о проблемах общества, о проблемах защиты прав человека, а реально фокусировать внимание общества на его болях и чаяниях. И выполнение публичных докладов в публицистическом стиле – это необходимое условие для диалога с обществом», – сказала Мерзлякова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости