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Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области раскритиковали отчетный доклад регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, сообщает ЕАН.
Депутаты предложили Мерзляковой готовить к выступлению слайды, на которых бы обозначались ключевые моменты доклада и статистика. Уполномоченный по правам человека заверила, что воспользуется этим советом при предоставлении следующего доклада.
Член комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности генерал-лейтенант Тарас Исаков заявил, что доклад омбудсмена выполнен в ненадлежащем стиле. Депутаты считают, что доклад должен быть сухим изложением фактов и анализом ситуации.
Тарас Исаков от имени комитета по законодательству и общественной безопасности внес протокольную запись, согласно которой перед публикацией доклада в «Областной газете» рекомендуется исправить эти недочеты.
Сам доклад был принят единогласно. Протокольную запись о необходимости сделать доклад омбудсмена более сухим отказались поддержать семь депутатов: один из них проголосовал против, а шесть воздержались от голосования.
Татьяна Мерзлякова заявила ЕАН, что при подготовке докладов в будущем она не планирует отступать от публицистического стиля.
Ранее мы писали, что Татьяна Мерзлякова раскритиковала силовиков, который провели облаву на мигрантов во время молитвы в мечети, расположенной на улице Репина в Екатеринбурге.
Депутаты предложили Мерзляковой готовить к выступлению слайды, на которых бы обозначались ключевые моменты доклада и статистика. Уполномоченный по правам человека заверила, что воспользуется этим советом при предоставлении следующего доклада.
Член комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности генерал-лейтенант Тарас Исаков заявил, что доклад омбудсмена выполнен в ненадлежащем стиле. Депутаты считают, что доклад должен быть сухим изложением фактов и анализом ситуации.
«Доклад не носит системный и деловой характер, перегружен описательностью событий. Он также содержит множество оценочных суждений в адрес государственных органов и их руководителей, что не всегда согласуется с деятельностью уполномоченного по правам человека», – заявил Исаков.
Тарас Исаков от имени комитета по законодательству и общественной безопасности внес протокольную запись, согласно которой перед публикацией доклада в «Областной газете» рекомендуется исправить эти недочеты.
Сам доклад был принят единогласно. Протокольную запись о необходимости сделать доклад омбудсмена более сухим отказались поддержать семь депутатов: один из них проголосовал против, а шесть воздержались от голосования.
Татьяна Мерзлякова заявила ЕАН, что при подготовке докладов в будущем она не планирует отступать от публицистического стиля.
«Считаю, что изложение докладов именно в таком стиле позволяет не просто сообщать информацию о проблемах общества, о проблемах защиты прав человека, а реально фокусировать внимание общества на его болях и чаяниях. И выполнение публичных докладов в публицистическом стиле – это необходимое условие для диалога с обществом», – сказала Мерзлякова.
Ранее мы писали, что Татьяна Мерзлякова раскритиковала силовиков, который провели облаву на мигрантов во время молитвы в мечети, расположенной на улице Репина в Екатеринбурге.
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Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге
22 февраля 2023
22 февраля 2023