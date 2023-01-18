Книгу про отсталость России презентуют в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце текущей недели в Ельцин Центре готовятся презентовать книгу с провокационным названием «Почему Россия отстала?». На самом же деле, её автор делает историко-социологический анализ развития различных европейских стран и сравнивает с процессами, протекавшими в то же время в России.Книга Дмитрия Травина «Почему Россия отстала?» издана в 2021-м году в Санкт-Петербурге. Автор привезёт в Екатеринбург и более свежую свою работу, книгу «Как государство богатеет», которое в ушедшем году была выпущена издательством Института Гайдара. В ней Травин продолжает исследования в области исторической социологии, пытаясь разобраться, какие факторы в политике и экономике делают государство процветающим и крепким, а какие приводят к деградации государственной системы, нищете населения и революциям. Обе книги можно будет приобрести после презентации и в последующие дни.Дмитрий Травин — журналист, экономист, политолог и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 80-ые годы он преподавал экономику в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, а в 90-ые ушёл в журналистику. Екатеринбуржцам свои последние на данный момент книги он презентует 27-го января в книжном магазине «Пиотровский», который расположен на 2-м этаже Ельцин Центра.