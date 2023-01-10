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Барельеф Евгения Ройзмана* установили в здании администрации Екатеринбурга
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В здании администрации Екатеринбурга установили барельефы Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского – глав города в 2013-2018 и 2018-2020 годах.
Как рассказали в пресс-служба администрации города, завтра, 11 января, в 11.00 состоится официальное открытие барельефов в здании мэрии. В церемонии открытия будет участвовать действующий глава города Алексей Орлов.
Галерея градоначальников, которые ранее возглавляли Екатеринбург, размещена на третьем этаже здания администрации. Сейчас в галерее установлен 31 барельеф.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Как рассказали в пресс-служба администрации города, завтра, 11 января, в 11.00 состоится официальное открытие барельефов в здании мэрии. В церемонии открытия будет участвовать действующий глава города Алексей Орлов.
Галерея градоначальников, которые ранее возглавляли Екатеринбург, размещена на третьем этаже здания администрации. Сейчас в галерее установлен 31 барельеф.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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