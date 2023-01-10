Барельеф Евгения Ройзмана* установили в здании администрации Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В здании администрации Екатеринбурга установили барельефы Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского – глав города в 2013-2018 и 2018-2020 годах.Как рассказали в пресс-служба администрации города, завтра, 11 января, в 11.00 состоится официальное открытие барельефов в здании мэрии. В церемонии открытия будет участвовать действующий глава города Алексей Орлов.Галерея градоначальников, которые ранее возглавляли Екатеринбург, размещена на третьем этаже здания администрации. Сейчас в галерее установлен 31 барельеф.