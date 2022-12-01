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Официальная делегация Екатеринбурга прибыла в Кыргызстан
Политика
Фото: екатеринбург.рф
Сегодня в Кыргызскую Республику для участия в Бишкекском инвестиционном саммите прибыл мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с официальной делегацией.
В состав официальной делегации Екатеринбурга вошли руководители передовых компаний города: производители медицинской техники и мебели, товаров народного потребления и линий освещения, оборудования для машиностроения и сварочного производства, представители строительной отрасли и научных кругов.
Орлов провел встречу в столице Кыргызстана с главой Бишкека Эмилбеком Абдыкадыровым. Он заявил о заинтересованности в расширении межмуниципального партнерства и установлении новых деловых контактов между представителями бизнеса.
Программа визита предусматривает церемонию возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову. Монумент передало правительство Свердловской области в дар Бишкеку в рамках российско-кыргызского межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества.
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