США обсуждают с Россией вопрос освобождения экс-баскетболистки екатеринбургского клуба Бриттни Грайнер
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости заявила, что власти США пытаются договориться с властями России по вопросу освобождения экс-баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
По словам Элизабет Руд, власти США «внесли серьезное предложение» по освобождению двоих заключенных. При этом подробности предложения она не раскрыла.
Напомним, что Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Спортсменка провезла в багаже электронные сигареты, заправленные запрещенным в России гашишным маслом.
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. Его признали виновным по статье о шпионаже и приговорили к 16 годам строгого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Самбисты УГМК завоевали золото и бронзу на Кубке России
25 ноября 2022
25 ноября 2022
Осуждён подельник бывшего начальника управления культуры Полевского городского округа
23 ноября 2022
23 ноября 2022