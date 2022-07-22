Журнал «Time» посвятил большую статью спортсменке, игравшей за уральскую команду
Политика
Фото: журнал Time / time.com
В среду, 27-го июля, в электронной версии американского журнала «Time» вышла большая статья Шона Грегори «Битва за свободу Бриттни Грайнер». Она целиком посвящена темнокожей баскетболистке, которая несколько лет играла за команду горно-металлургической компании из Верхней Пышмы.
В середине февраля текущего года Бриттни Грайнер прибыла в московский аэропорт Шереметьево с целью влететь на родину в США. Сделать это ей не удалось: служебные собаки унюхали в её вещах что-то подозрительное. При более тщательном досмотре таможенники нашли в вещах спортсменки электронные сигареты, заправленные запрещённым в России гашишным маслом. Американку задержали и уже больше 5 месяцев содержат под стражей. Американская сторона пытается добиться отправки Грайнер на родину. Российские же власти надеются воспользоваться гражданкой США, как заложницей и, например, обменять её на россиянина Виктора Бута, содержащегося в американской тюрьме за незаконный оборот оружия (о возможном обмене сообщало, в частности ТАСС).
В статье Грегори подробно излагаются перипетии этой некрасивой истории. Спортсменку журналист называет неправомерно задержанной, описывает, как на родине, в США она выступала борцом за права афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообщества, указывает, что судебное преследование баскетболистки президент Путин использует, в том числе, как способ унизить американского коллегу.
Упоминает американский журналист и Екатеринбург, называя его «преддверием Сибири». Там «клуб платил ей зарплату в миллион долларов, недоступный в США, где она заработала за этот год 228 тысяч», — пишет Грегори.
На языке оригинала статья про Бриттни Грайнер доступна на сайте «Time». Печатная её версия выйдет 8-го августа, если верить уже подготовленной обложке, на которую помещён портрет томящейся в заложниках у России спортсменки.
В середине февраля текущего года Бриттни Грайнер прибыла в московский аэропорт Шереметьево с целью влететь на родину в США. Сделать это ей не удалось: служебные собаки унюхали в её вещах что-то подозрительное. При более тщательном досмотре таможенники нашли в вещах спортсменки электронные сигареты, заправленные запрещённым в России гашишным маслом. Американку задержали и уже больше 5 месяцев содержат под стражей. Американская сторона пытается добиться отправки Грайнер на родину. Российские же власти надеются воспользоваться гражданкой США, как заложницей и, например, обменять её на россиянина Виктора Бута, содержащегося в американской тюрьме за незаконный оборот оружия (о возможном обмене сообщало, в частности ТАСС).
В статье Грегори подробно излагаются перипетии этой некрасивой истории. Спортсменку журналист называет неправомерно задержанной, описывает, как на родине, в США она выступала борцом за права афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообщества, указывает, что судебное преследование баскетболистки президент Путин использует, в том числе, как способ унизить американского коллегу.
Упоминает американский журналист и Екатеринбург, называя его «преддверием Сибири». Там «клуб платил ей зарплату в миллион долларов, недоступный в США, где она заработала за этот год 228 тысяч», — пишет Грегори.
На языке оригинала статья про Бриттни Грайнер доступна на сайте «Time». Печатная её версия выйдет 8-го августа, если верить уже подготовленной обложке, на которую помещён портрет томящейся в заложниках у России спортсменки.
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