Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц – иностранных агентов

23.42 Пятница, 25 ноября 2022
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


Сегодня вечером Минюст РФ внёс бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физических лиц - иностранных агентов.

Кроме Ройзмана, в реестр внесены:

— Фёдор Телин;
— Виталий Ковин;
— Илья Новиков;
— Анна Монгайт;
— Александра Гармажапова.

Всех этих граждан РФ Минюст отнёс к агентам Украины.

В реестр иностранных СМИ-иноагентов внесены:

— Любовь Барабашова;
— ООО «Город без преград».

Сам Ройзман, к сожалению, не может прокомментировать внесение его в этот реестр, так как судом ему запрещено общаться с прессой, пользоваться интернетом и присутствовать на массовых мероприятиях. Напомним, Ройзман обвиняется по статье о повторной дискредитации использования российской армии за рубежом.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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