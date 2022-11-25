Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц – иностранных агентов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня вечером Минюст РФ внёс бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физических лиц - иностранных агентов.Кроме Ройзмана, в реестр внесены:— Фёдор Телин;— Виталий Ковин;— Илья Новиков;— Анна Монгайт;— Александра Гармажапова.Всех этих граждан РФ Минюст отнёс к агентам Украины.В реестр иностранных СМИ-иноагентов внесены:— Любовь Барабашова;— ООО «Город без преград».Сам Ройзман, к сожалению, не может прокомментировать внесение его в этот реестр, так как судом ему запрещено общаться с прессой, пользоваться интернетом и присутствовать на массовых мероприятиях. Напомним, Ройзман обвиняется по статье о повторной дискредитации использования российской армии за рубежом.