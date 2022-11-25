Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц – иностранных агентов
Политика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня вечером Минюст РФ внёс бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физических лиц - иностранных агентов.
Кроме Ройзмана, в реестр внесены:
— Фёдор Телин;
— Виталий Ковин;
— Илья Новиков;
— Анна Монгайт;
— Александра Гармажапова.
Всех этих граждан РФ Минюст отнёс к агентам Украины.
В реестр иностранных СМИ-иноагентов внесены:
— Любовь Барабашова;
— ООО «Город без преград».
Сам Ройзман, к сожалению, не может прокомментировать внесение его в этот реестр, так как судом ему запрещено общаться с прессой, пользоваться интернетом и присутствовать на массовых мероприятиях. Напомним, Ройзман обвиняется по статье о повторной дискредитации использования российской армии за рубежом.
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