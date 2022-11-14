Юрия Биктуганова переназначили на пост министра образования Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Юрия Биктуганова на пост министра образования и молодежной политики региона. Указ подписан сегодня, 22 ноября.
Юрий Биктуганов окончил Свердловский государственный педагогический институт. Работал директором средней школы, главой управления образования на муниципальном уровне, а также заместителем главы муниципалитета по социальной политике.
В правительство Свердловской области Биктуганов пришел в 2010 году. С 2011 года стал возглавлять министерство образования региона.
Напомним, что после сентябрьских выборов губернатора правительство области ушло в отставку, а министры, в том числе и Юрий Биктуганов, работали в статусе «исполняющего обязанности» с постепенным переназначением.
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