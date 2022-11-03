В Екатеринбурге сидельцы по политическим причинам поделятся опытом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В связи с резким увеличением в России количества людей, отсидевших различные административные сроки лишения свободы за публичное выражение мнения, не совпадающего с «общей линией партии», и за прочие «страшные преступления». Поскольку жёстко закрученные «гайки» судебно-правоохранительной системы ослаблять в ближайшее время российские власти явно не планируют, опыт новых политзаключённых становится очень важным. Хотя бы тому, кого впереди ждёт «административка» за слишком смело высказанное слово.В Екатеринбурге несколько человек, успевших посидеть в спецприёмниках, соберутся в Гранд Авеню Отеле, чтобы самим рассказать истории своих злоключений и дать советы о том, как легче перенести условия несвободы. На вечер, который пройдёт в формате «паблик-толка», заявлены журналистка Марина-Майя Говзман (12 суток спецприёмника по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции), менеджер Айгизар Рахметов (14 суток спецприёмника за неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) и политтехнолог и основатель Уральского гусарского движения Ярослав Ширшиков (7 месяцев колонии-поселения за клевету и призывы к массовым беспорядкам). Со своими историями смогут выступить и те, кто не заявлен в качестве оратора.Встреча запланирована на субботу, 12-ое ноября. Желающих поучаствовать в ней просят захватить с собой писчую бумагу, открытки и наклейки: помимо разговоров собравшиеся будут писать письма людям, которые в данный момент отбывают наказания по явно политическим причинам. Конверты и марки будут предоставлены организаторами.